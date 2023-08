Atlus zaprezentował drugi zwiastun Persona 5 Tactica

Atlus nie próżnuje i chociaż do premiery gry jeszcze kilka miesięcy, zaprezentował drugi zwiastun Persona 5 Tactica.

Persona 5 Tactica to spin-off Persona 5, nad którym obecnie pracuje Atlus. Jest to taktyczna gra turowa, która wyróżnia się inaczej zaprojektowanym systemem walki. Fabuła przeniesie graczy do tajemniczego świata, gdzie Widmowi Złodzieje pomogą rewolucjonistce Erinie w walce przeciwko organizacji wojskowej o nazwie Legioniści, której rządy uciskają ludność.