Atari urządza prawdziwy powrót do przeszłości. Firma kupiła prawa do ponad 100 klasyków na PC i konsole

Atari chce, żebyśmy wrócili do przeszłości, ale w lepszej jakości . Producent konsol poinformował o przejęciu ponad 100 tytułów na PC i konsole, które miały premierę w latach 80. i 90. od firm Accolade, Micropose i Infogrames . W sumie prze te wszystkie lata katalog produkcji Atari poszedł w inne ręce, a więc niektóre z tych gier zwyczajnie wracają do domu.

Miesiąc temu miał miejsce ważny krok w kierunku przywracania klasyków do nowego życia. Atari kupiło Nightdive Studios, które jest specjalistyczną firmą zajmująca się remasterowaniem gier retro na nowoczesne systemy, jednocześnie poprawiając ich jakość, czyli jest to dokładnie to, co Atari zamierza robić. Atari ponownie wyda już istniejące gry na nowoczesne konsole i stworzy nowe adaptacje wcześniejszych historii.