Atari 2600 doczekało się nowej gry. Po 33 latach! Poznajcie Mr. Run and Jump

Być może nie każdy pamięta, ale przed wielu laty to Atari rządziło na rynku konsolowym. Na Atari 2600 trafiło wiele wyśmienitych gier - od Pitfall po Pac-Mana. Jednak z czasem, popularny system do gier został zepchnięty na śmietnik historii i w zasadzie nikt nie oczekiwał, że kiedykolwiek może się to zmienić. Aż do teraz, gdy Atari ogłosiło zupełnie nową grę, wydaną na kartridżu, która nosi tytuł Mr. Run and Jump. Jest to platformówka 2D, która wyraźne czerpie wiele inspiracji z ostatnich gier niezależnych, takich jak choćby Celeste.