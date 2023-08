Assassin’s Creed Valhalla za darmo. Ubisoft zaprasza na weekend z wikingami

Ubisoft zapewnia, że wszystkie postępy poczynione w trakcie darmowego weekendu zostaną przeniesione do pełnej wersji Assassin’s Creed Valhalla, o ile gracze zdecydują się na jej zakup. Więcej informacji na temat wspomnianego okresu próbnego znajdziecie na oficjalnej stronie francuskiej firmy poświęconej promocji.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.