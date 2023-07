Assassin’s Creed Mirage z konkretnymi szczegółami na temat długości rozgrywki

W trakcie rozmowy deweloper poinformował, że ukończenie Assassin’s Creed Mirage powinno zająć graczom średnio od 20 do 24 godzin. Natomiast użytkownicy zainteresowani aktywnościami pobocznymi muszą zarezerwować sobie od 25 do 30 godzin. Trzeba przyznać, że to niewiele w porównaniu do ostatnich odsłon serii, co powinno ucieszyć fanów tęskniących za pierwszymi częściami cyklu.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera zaplanowana jest na 12 października 2023 roku. Warto także pamiętać, że nadchodząca odsłona serii Assassin’s Creed nie będzie dostępna na Steam. Ubisoft poinformował, że wersja PC ukaże się jedynie na Epic Games Store oraz Ubisoft Connect.