Społeczność zniesmaczona reklamami AC: Mirage w Odyssey na Xbox i PS5

Choć reklamy pojawiające się w trakcie grania w duże produkcje nie są (jeszcze?) aż tak częste, tak wygląda na to, że Ubisoft postanowił wykorzystać tego typu rozwiązanie w celu promocji najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed, czyli Assassin’s Creed: Mirage. Jak bowiem podaje serwis Pure Xbox, gracze Assassin’s Creed: Oddysey zaczęli donosić na forum Reddit o irytujących reklamach nowej produkcji.

Irytujące reklamy AC: Mirage w Odyssey

Chyba najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie chodzi nawet o reklamę w menu głównym, na co ewentualnie można jeszcze przymknąć oko. Użytkownik o pseudonimie triddell 24 podzielił się na forum Reddit filmikiem, na którym możemy zobaczyć, że podczas grania w AC: Odyssey na konsoli Xbox chciał przejść do mapy i właśnie wtedy na samym środku ekranu pojawiła się duża reklama związana z promocją Mirage z okazji Black Friday. Inni gracze donoszą, że dokładnie tego samego doświadczyli na PlayStation.