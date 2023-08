Assassin's Creed: Mirage na nowym materiale. Tak powstawał Bagdad

Odbudowaliśmy miasto dzięki zapiskom i archeologii. Na ich podstawie powstały cztery główne dzielnice, każda z innymi tłumami oraz wyglądem.

Abbasiyah to kulturowe centrum Bagdadu, gdzie można znaleźć Dom Mądrości. To tutaj uczeni, filozofowie, naukowcy i astronomowie gromadzili się i dzielili wiedzą z całego imperium i nie tylko. Dzielnica targowa Karkh, gdzie gromadzą się tłumy, by robić interesy, targować się lub handlować towarami z Chin, Konstantynopola i Hiszpanii. Okręg przemysłowy Harbiyah to zwarta, brudna część miasta, gdzie handlarze niewolnikó, sieroty, zbiry i robotnicy zarabiają na życie.

Pośrodku tego wszystkiego leży siedziba władzy w regionie, kultowe Okrągłe Miasto, znane wtedy również jako Madinat al-Salam, Miasto Pokoju. Za jego murami leżą bujne ogrody, fontanny i wspaniały Pałac Kalifa.