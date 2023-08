Assassin's Creed Mirage zadebiutuje wcześniej. Ubisoft potwierdza, że gra jest już w złocie

Jeżeli czekacie na premierę Assassin's Creed Mirage, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Ubisoft potwierdził, że gra zadebiutuje na rynku tydzień wcześniej. Tym samym gracze będą mogli poznać przygodę Basima nie 12 października, ale już 5 października. Tym samym gra wyjdzie w podobnym okresie co The Lamplighters League (3 października) oraz Detective Pikachu Returns (6 października), jednocześnie uciekając od bezpośredniej konkurencji z Forza Motorsport (10 października) i Lords of the Fallen (13 października).