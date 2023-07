Assassin’s Creed Mirage niczym lekcja historii. Ubisoft nie zapomina o edukacji

Assassin’s Creed Mirage ma stanowić powrót do korzeni serii. Okazuje się jednak, że wspomniane hasło dotyczy nie tylko rozgrywki, ale także innych elementów produkcji. Ubisoft zapowiedział bowiem, że w przygodach Basima pojawi się funkcją, której obecność powinna zadowolić miłośników starszych odsłon. Wspomniana produkcja zaoferuje bowiem interaktywną bazę danych o nazwie Kodeks, która pozwoli graczom zgłębić wiedzę na temat IX-wiecznego Bagdadu i dynastii Abbasydów.

Interaktywna encyklopedia w Assassin’s Creed Mirage pozwoli graczom zgłębić wiedzę na temat IX-wiecznego Bagdadu

We wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu Ubisoftu poinformowano, że w Assassin’s Creed Mirage gracze będą mieli okazję odwiedzić 66 historycznych punktów. Dotarcie do wspomnianych miejsc odblokuje natomiast dostęp do krótkich artykułów naukowych podzielonych na pięć głównych kategorii takich jak nauka i sztuka, religia i życie codzienne, gospodarka, władza oraz życie na dworze kalifa.