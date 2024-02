As Dusk Falls wykorzysta możliwości DualSense. Premiera na PS4 i PS5 już za tydzień

As Dusk Falls zebrało całkiem niezłe recenzje , a już niedługo kolejni gracze będą mieli okazję zapoznać się z produkcją niezależnego studia Interior/Night. Wspomniany tytuł – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – zadebiutuje w przyszłym tygodniu na konsolach PlayStation. Do sieci trafił natomiast nowy materiał promocyjny, który skupia się na omówieniu funkcji dostępnych wyłącznie na PlayStation 5.

As Dusk Falls w wersji na konsolę PlayStation 5 korzysta z efektów haptycznych, które pomagają odczuć ciężar każdej decyzji i wprowadzają nową dynamikę do fabuły, podobnie jak panel dotykowy, dzięki któremu ta skomplikowana i pełna poświęceń historia rodzinna staje się jeszcze bardziej intuicyjna – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.

Na koniec przypomnijmy, że As Dusk Falls dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Od momentu premiery gra znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja As Dusk Falls - wizyta w motelu, która zmienia życie.