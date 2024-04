Armored Core 6: Fires of Rubicon z trybem kooperacji. Wszystko dzięki modyfikacji

Ubiegłoroczna produkcja From Software doczekała się trybu współpracy.

Armored Core 6: Fires of Rubicon może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami sprzedaży. Dzisiaj natomiast mamy świetną wiadomość dla osób, które chciałyby zapoznać się z ubiegłoroczną produkcją From Software wspólnie ze znajomymi. Teraz jest to możliwe. Najnowsza odsłona serii Armored Core doczekała się bowiem modyfikacji, która wprowadza do gry tryb kooperacji. Armored Core 6: Fires of Rubicon z nową modyfikacją. Jeden z graczy przygotował tryb kooperacji Obecnie mod, którego autorem jest użytkownik posługujący się pseudonimem „LukeYui”, pozwala na wspólną zabawę maksymalnie sześciu graczom. Warto również podkreślić, że użytkownicy mogą wykonać razem prawie wszystkie misje dostępne w Armored Core 6: Fires of Rubicon. Wyjątkiem jest jedynie zadanie Ice Worm, ale – jak zapewnia twórca modyfikacji – w przyszłej wersji modyfikacji wspomniany quest będzie już kompatybilny z przygotowanym przez niego trybem współpracy.

„LukeYui” dodał również pojawiającym się na mapach wrogom nieco więcej zdrowia i pancerza. Przez brak wbudowanego trybu kooperacji w Armored Core 6: Fires of Rubicon liczba oponentów nie dostosuje się bowiem do liczby biorących udział w zadaniu użytkowników. Dlatego też twórca modyfikacji zdecydował się wzmocnić wrogów, by gra nadal stanowiła wyzwanie.

Modyfikacja wprowadzająca tryb kooperacji do Armored Core 6: Fires of Rubicon dostępna jest w serwisie NexusMods. Na wspomnianej stronie znajdziecie wszystkie niezbędne pliki, a także instrukcję instalacji. Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Armored Core VI: Fires of Rubicon – ogień rozniecony!

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.