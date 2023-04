Nowa gra twórców Elden Ring z prawdopodobną datą premiery

Podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia The Game Awards otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź gry Armored Core VI: Fires of Rubicon. Wówczas zaprezentowano pierwszy zwiastun. Problem w tym, że od tamtej pory nie ujawniono żadnych innych konkretów na temat produkcji. Dobra wiadomość jest taka, że zdaniem znanego branżowego dziennikarza, Toma Hendersona, już niedługo ma się to zmienić (podajemy za serwisem Insider Gaming).

Armored Core VI – gameplay i premiera już niedługo

W artykule opublikowanym na łamach wspomnianego portalu Henderson informuje, że prezentacja rozgrywki ma nastąpić wkrótce – dziennikarz nie zna jednak dokładnego terminu. Ostatnie doniesienia sugerują, że tytuł pojawi się na tegorocznym Summer Game Fest (8 czerwca).