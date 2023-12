Arkham Knight otrzyma darmowy dodatek - strój Batmana z filmu z Robertem Pattinsonem

WB Games oficjalnie potwierdziło, że strój Batmana, w którym grał Robert Pattinson trafi oficjalnie do Arkham Knight i będzie dostępny jako darmowy dodatek.

Być może pamiętacie, że w zeszłym miesiącu strój Batmana pojawił się w zasobach sklepu Epic Games Store. Został błyskawicznie usunięty, bo okazało się, że trafił tam przez przypadek. Fani od razu zaczęli podejrzewać, że szykuje się jakaś aktualizacja do Arkham Knight, a teraz już wiemy, że rzeczywiście taki kostium będzie oficjalnie dodany i ma być dostępny za darmo. Jako pierwsi będą mogli się nim cieszyć posiadacze konsol Nintendo Switch, bo to właśnie w grze na ten sprzęt, która ma premierę dzisiaj zostanie udostępniony w pierwszej kolejności. Wiadomo też, że pozostałe platformy otrzymają go nieco później.

Strój Roberta Pattisona z filmu The Batman będzie dostępny jako bezpłatny dodatek i pojawi się już dzisiaj w Batman: Arkham Knight, dostępnego w trylogii, która ma swoją premierę na Switchu. W skład pakietu wchodzą gry: Arkham Asylum, Arkham City i Arkham Knight. Z czasem kostium ten zostanie również dodany do gry na innych platformach - PS4, Xbox One i PC, czego potwierdzenie znalazło się w zwiastunie, który możecie oglądać poniżej. Mimo że Rocksteady Studios dodało kilka innych kostiumów po wydaniu gier, najnowsza aktualizacja jest niesamowitym dodatkiem dla fanów filmu z 2022 roku. Broń Gotham City w stroju Roberta Pattinsona! Batman: Arkham Knight jest dostępny od 8 lat, a publikacja niespodziewanej zawartości z pewnością zbiegła się z premierą trylogii na konsoli Nintendo. To plus wiadomość o dodaniu stroju do gry na pozostałych platformach z pewnością zachęci wielu fanów do odkurzenia tego tytułu. Wczytywanie ramki mediów.

