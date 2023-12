ARK 2 z premierą w 2024 roku. „Kolejne arcydzieło” będzie wspierane przez 5 lat

Wygląda na to, że nowa produkcja studia Wildcard nie zaliczy kolejnego opóźnienia.

Na początku maja w jednym z raportów finansowych poinformowano, że na premierę ARK 2 będzie trzeba poczekać do 2025 roku. Wspomniana informacja została jednak szybko sprostowana przez deweloperów ze studia Wildcard, którzy zapewnili, że gra – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ukaże się w 2024 roku. W ostatnich miesiącach o kontynuacji ARK: Survival Evolved było jednak dość cicho. Wygląda jednak na to, że fani nie mają powodów do obaw, a ARK 2 rzeczywiście zadebiutuje w przyszłym roku.

ARK 2 ma być „kolejnym arcydziełem”. Gra zadebiutuje w 2024 roku i otrzyma 5-letnie wsparcie

Jak informuje IGN, w tym miesiącu odbyła się konferencja NobleCon19, na której pojawił się Jim Tsai – dyrektor generalny Snail Games. W trakcie wydarzenia szef spółki-matki studia Wildcard wspomniał o ARK 2 i zapewnił, że gra zadebiutuje na rynku pod koniec 2024 roku. Tsai nie podzielił się jednak dokładną datę premiery.