ARK 2 z premierą dopiero w 2025 roku? Niepokojące doniesienia na temat gry

Zapowiedziana podczas The Game Awards 2020 gra ARK 2 miała zadebiutować na rynku w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na początku kwietnia poinformowano jednak, że na premierę kontynuacji ARK: Survival Evolved będziemy musieli poczekać do 2024 roku. Tymczasem w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat nadchodzącej produkcji studia Wildcard. Niewykluczone bowiem, że wspomniany tytuł – wbrew zapowiedziom – nie ukaże się w przyszłym roku.

ARK 2 zadebiutuje wiosną 2025 roku, a przynajmniej tak informuje raport finansowy firmy współpracującej z twórcami gry

Zajmująca się efektami wizualnymi i produkcją cyfrową firma Digital Domain – która współpracuje ze studiem Wildcard – opublikowała nowy raport finansowy. Z udostępnionych dokumentów dowiadujemy się, że zespół pomaga deweloperom w rozwoju gry ARK 2, która ma ukazać się… wiosną 2025 roku. Wygląda więc na to, że kontynuacja ARK: Survival Evolved zaliczyła nieco większe opóźnienie.



Deweloperzy ze studia Wildcard nie odnieśli się jednak jeszcze do całej sytuacji. Istnieje oczywiście pewne prawdopodobieństwo, że w raporcie finansowym Digital Domain doszło do pomyłki. Niewykluczone jednak, że ARK 2 faktycznie zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalny komunikat ze strony twórców.



Na koniec przypomnijmy, że ARK 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Należy pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Warto również dodać, że w kontynuacji ARK: Survival Evolved wystąpi Vin Diesel, który jest nie tylko jej twarzą, ale także producentem wykonawczym.

