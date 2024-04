Apokalipsa nie ma końca. The Walking Dead: Daryl Dixon powraca z drugim sezonem. Jest zwiastun

Fani The Walking Dead z pewnością wyczekiwali z niecierpliwością na te wieści, ponieważ to drugi sezon wprowadzi na dobre do serialu Carol. Przypomnijmy, że aktorka wcielająca się w tę postać nie zdołała dołączyć na czas do obsady i pojawiła się jedynie w finałowej scenie pierwszego sezonu.

