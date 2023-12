Anthem o dziwo prawie spełniło oczekiwania sprzedażowe Electronic Arts

Na pewno większość z Was doskonale pamięta nieprzyjemną sytuację związaną z grą Anthem, która zadebiutowała jeszcze w 2019 roku w tragicznym stanie technicznym. To z kolei spowodowało masowe utraty w aktywnych graczach, co ostatecznie doprowadziło do tego, że BioWare wspólnie z Electronic Arts poinformowało o porzuceniu tzw. projektu Anthem NEXT. Była to wielka aktualizacja, która miała dać drugą szansę produkcji, a ta – nie oszukujmy się – miała naprawdę duży potencjał. Deweloperzy zdecydowali się więc pozostawić Anthem w takim stanie, w jakim był wówczas.