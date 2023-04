Ant-Man i Osa: Kwantomania pojawi się wkrótce na Disney+. Znamy dokładną datę

Na jednym z oficjalnych profili Marvela na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wczoraj wpis, z którego dowiadujemy się, że Ant-Man i Osa: Kwantomania wzbogaci ofertę Disney+ już 17 maja 2023 roku . Najnowsza odsłona przygód Scotta Langa zadebiutuje więc we wspomnianym serwisie dokładnie trzy miesiące po kinowej premierze w naszym kraju, która miała miejsce 17 lutego bieżącego roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutował w zeszłym tygodniu na VOD , a już w przyszłym miesiącu pojawi się na nośnikach fizycznych, czyli DVD i Blu-Ray. Produkcja do tej pory nie wzbogaciła jednak oferty Disney+, ale na szczęście sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Wczoraj poznaliśmy bowiem dokładną datę premiery najnowszej odsłony przygód Scotta Langa we wspomnianym serwisie streamingowym.

Superbohaterski duet Scotta Langa i Hope Van Dyne powraca w kolejnej odsłonie przygód jako Ant-Man i Osa. Wspólnie z rodzicem Hope, Hankiem Pymem i Janet Van Dyne, oraz córką Scotta, Cassie Lang, rodzina zbada Kwantowe Królestwo, wejdzie w interakcję z nowymi, dziwnymi stworzeniami i wyruszy w przygodę, podczas której wykroczy poza to, co możliwe – czytamy w opisie filmu na Disney+.

Na koniec przypomnijmy, że reżyserem Ant-Man i Osa: Kwantomania jest Peyton Reed, twórca poprzednich dwóch części. W obsadzie znaleźli się: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan Majors, Randall Park, Gregg Turkington oraz Bill Murray. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania. Kłopoty Marvela.

