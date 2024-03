Animowany serial Ghostbusters jednak powstaje? Netflix podobno nie skasował tej produkcji

Nad serialem Netflixa mają pracować Jason Reitman i Gil Kenan, którzy są autorami skryptów do aktorskich produkcji i to właśnie od jednego z nich pochodzi interesującą informacja. W udzielonym niedawno wywiadzie Gil Kenan mówi o prezentacji artystycznej serialu, która najwyraźniej zrobiła na nim duże wrażenie. Jest to również bezpośrednie potwierdzenie, że serial wciąż jest w produkcji.

Właśnie obejrzałem całą prezentację artystyczną serialu. Widziałem scenografię i otoczenie i właśnie po raz pierwszy ujrzałem świat nadprzyrodzonych postaci zrealizowany przez nasz genialny zespół kreatywny. Wszystko, co mogę powiedzieć, to praca w tej chwili trwają prace nad tym, co nazywamy pełnym rozwojem. Piszą się scenariusze, powstają grafiki i to świetny czas na bycie Pogromcą Duchów.