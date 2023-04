Anime z Rickiem i Mortym na pierwszym zdjęciu. Wygląda dziwnie

W maju ubiegłego roku Adult Swim zapowiedziało kolejny spin-off Ricka i Morty’ego, tym razem przenosząc dwójkę uwielbianych bohaterów do japońskiej animacji. Podczas wielkiej prezentacji nowej platformy streamingowej Max, Warner Bros pokazało również kilka nadchodzących seriali, które trafią do nowego serwisu. Jednym z nich jest Rick and Morty: The Anime, które doczekało się pierwszego oficjalnego zdjęcia.

Rick and Morty: The Anime jeszcze w tym roku na HBO Max

Stacja podzieliła się pierwszą prezentacją dwójki tytułowych bohaterów, którzy nieco zmienili się od czasu swojej głównej serii. Choć główny styl został zachowany, to twarze postaci bardziej przypominają to, co fani anime doskonale znają z najróżniejszych produkcji, czyli duże głowy i jeszcze większe oczy. Całość prezentuje się dziwnie, tym bardziej mając jeszcze świeżo w pamięci szósty sezon głównego serialu.