Anime Nier: Automata z dokładną datą premiery

O tym, że anime na podstawie gry Nier: Automata zadebiutuje w styczniu, wiemy już od jakiegoś czasu. Twórcy w końcu podzielili się konkretną datą. Premierę ekranizacji przygód 2B i 9S zaplanowano na 7 stycznia. W ręce widzów oddano również nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Miejmy nadzieję, że fani się nie zawiodą

Oczekiwania względem anime są z pewnością ogromne. Nier: Automata to produkcja, która doczekała się rzeszy oddanych fanów na całym świecie. Stworzenie ekranizacji z pewnością było więc sporym wyzwaniem. Wielu fanów zastanawia również, w jaki sposób poprowadzona zostanie historia. Przypomnijmy, że gra miała wiele zakończeń, które były podyktowane wyborami graczy.



Na koniec przypomnijmy, że gra NieR: Automata zadebiutowała na rynku w 2017 roku. Tytuł dostępny jest na PC oraz PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat dzieła studia PlatinumGames, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Najlepsze pomysły rodzą się w Japonii – recenzja Nier: Automata.