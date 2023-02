Anime Netflixa krytykowane. Wszystko przez wykorzystanie sztucznej inteligencji

W ostatnim czasie Netflix nie może liczyć na przychylność widzów. Platforma w ostatnich tygodniach wyśmiewana jest za stare posty namawiające do dzielenia się kontem, czy dotyczące obietnicy, że nie skasują seriali, które nie otrzymają swojego zakończenia. Tym razem platformie oberwało się za krótkometrażowy film animowany zatytułowany The Dog & The Boy. Produkcja pod koniec stycznia zadebiutowała na oficjalnych kanałach Netflixa w mediach społecznościowych, wywołując burzę wykorzystaniem przy pracach nad filmem sztuczną inteligencję.

The Dog & The Boy krytykowane przez widzów Netflixa

Film przedstawia krótką historię pewnego chłopca i jego robotycznego psa, którzy beztrosko spędzając czas na bieganiu, czy jeżdżeniu na rowerze. Jednak pewne wydarzenie doprowadza do rozłąki między nimi. Produkcja zdecydowanie może przypaść do gustu fanom takich historii, ale bardziej niż na treść widzowie zwrócili uwagę na napisy końcowe, w których wyróżniono sztuczną inteligencję przy tworzeniu teł. Wielu osobom to się nie spodobało, nie tylko ze względu na niechęć ludzi do prac tworzonych przez algorytmy, które pozbawione są „duszy” i „autorskości”, ale również na fakt, że branża przeżywa trudny okres i wielu animatorów oraz grafików poszukuje pracy.