Andy Serkis ponownie zostanie Gollumem? Aktor otwarty na udział w nowych filmach

Pod koniec lutego Warner Bros. Discovery ogłosiło nawiązanie współpracy z Embracer Group, na mocy której powstaną nowe filmy z uniwersum Władcy Pierścieni. Żadne konkrety wtedy nie padły, a wiemy jedynie, że wytwórnia ma prawa do ekranizacji trylogii Władcy Pierścieni i Hobbita, a więc Trzeciej Ery Śródziemia. Jednym z jego najważniejszych bohaterów był Gollum, do której to roli Andy Serkis jeszcze w marcu wyraził chęć powrotu. W najnowszym wywiadzie aktor ponownie został zapytany o możliwość jego udziału w nowych filmach i kolejny raz Serkis potwierdził, że gdyby nadarzyła się sposobność, to chciały nadal wcielać się w Smeagola.

Andy Serkis chce wrócić do Śródziemia