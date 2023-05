Nowy film Rona Howarda Origin Of Species może poszczycić się doborową obsadą. W rolach głównych zobaczymy Anę de Armas i Jude'a Lawa.

Ron Howard to filmowiec mający na koncie kilka hitów, wśród których najbardziej znane są chyba takie produkcje jak: Trzynastu, Han Solo i Apollo 13. Tym razem zdecydował się wziąć na warsztat czarną komedię, powstałą na prawdziwych wydarzeniach. Film Origin Of Species jest opisywany jako „opowieść o morderstwie i przetrwaniu”. Autorem scenariusza jest Noah Pink, który stworzył historię do tegorocznej premiery, filmu Tetris.

Jaki jest sens życia? Takie pytanie postawiła sobie pokazana w filmie grupa ludzi, wyprawiająca się na Galapagos. I to właśnie tam rozegra się akcja tej mrocznej chwilami komedii.

Ana de Armas i Jude Law w czarnej komedii Origin Of Species

Film zostanie pokazany podczas najbliższego festiwalu w Cannes. I to właśnie tam, należące do Howarda studio Imagine Entertainment, chce znaleźć dystrybutora. Jeśli wszystko pójdzie po myśli twórców zdjęcia mogą ruszyć jeszcze w tym roku.