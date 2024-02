Amnesia: The Bunker z „bardzo łatwym” poziomem trudności w nowej aktualizacji

Aktualizacja oznaczona numerem 1.31 wprowadza do Amnesia The Bunker nowy „bardzo łatwy” poziom trudności . Ponadto deweloperzy z Frictional Games wzbogacili swoją produkcję o dodatkowy „bardzo duży” rozmiar napisów, co z pewnością docenią niektórzy gracze. Patch zawiera również kilka innych zmian i poprawek, a jego szczegółowy opis znajdziecie na oficjalnej stronie studia .

Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker zadebiutowało w czerwcu 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra dostępna jest również w ramach usługi Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Frictional Games, to zapraszamy was do lektury: Amnesia: The Bunker - recenzja. Ta gra to… mroczny obłęd.

Wczytywanie ramki mediów.