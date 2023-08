Amerykański komik zmieszał Barbie z błotem. „Moralizatorskie, nienawidzące mężczyzn, ogromne kłamstwo”

Swój długi wywód rozpoczął od stwierdzenia, że Barbie jest filmem moralizatorskim, pełnym nienawiści do mężczyzn i nieumierającym kłamstwem (tzw. Zombie Lie). Uwaga na spoilery!

OK, co do Barbie: miałem nadzieję, że nie będzie to moralizatorstwo, nienawiść do mężczyzn i #ZombieLie – niestety, ten film jest każdym z tych trzech trzy. Co to jest Zombie Lie? Coś, co nigdy nie było prawdą, ale niektórzy ludzie nie chcą przestać w to wierzyć i o tym mówić (np. obniżki podatków dla bogatych zwiększające ogólny dochód); LUB coś, co KIEDYŚ było prawdą, ale już nią nie jest, ale niektórzy ludzie udają, że nadal jest. Barbie to właśnie #ZombieLie.