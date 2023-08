Amerykańscy fani Wiedźmina oburzeni słowami Bagińskiego. Nie chcą być traktowani jak idioci

W najnowszym wywiadzie dla Wyborczej Tomasz Bagiński wprost wyznał, że fabuła Wiedźmina od Netflixa musiała zostać uproszczona ze względu na zachodnich widzów, szczególnie młodszej publiki, która wychowała się na krótkich filmach z TikToka czy YouTube’a. Wypowiedź nie spodobała się amerykańskim widzom serialu, którzy oburzyli się słowami producenta Wiedźmina. Zarzucają Bagińskiemu stereotypowe postrzeganie Amerykanina jako idioty, który nie rozumie bardziej skomplikowanych dzieł kultury.

Na Reddicie pojawiły się wątki, w których komentujący w ostrych słowach krytykują wypowiedź Bagińskiego. Uważają, że twórcy serialu szukają winnych porażki Wiedźmina, więc całą odpowiedzialność zrzucają na nieprzystosowanych amerykańskich widzów, którzy wolą obejrzeć coś lżejszego, niż zagłębiać się w skomplikowane intrygi i bogaty świat. Wiele osób jednak wskazało, że Gra o Tron odniosła spektakularny sukces, bo wielu Amerykanów sięgnęło po ten serial i pozostało z nim do końca. Tym samym obalają mit, że zachodnia publika nie jest gotowa na ambitniejsze produkcje.

Pojawiają się również wypowiedzi, które przypominają, że Wiedźmin 3: Dziki Gon stał się wielkim światowym fenomenem, dzięki któremu serial Netflixa w ogóle miał prawo powstać. CD Projekt RED przygotowało skomplikowaną, wielowarstwową historię z mnóstwem postaci, a gracz bez znajomości książek i poprzednich odsłon, został wrzucony do ogromnego świata, a mimo to gra sprzedała się w rekordowej liczbie egzemplarzy. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze widzów.

Więc szukają wymówki, dlaczego serial jest śmieciowy, a potem oczekują, że ludzie to przeczytają i przyznają: „Och, okej. Nie wiedziałem. Cóż, skoro robisz to dla dzieciaków z tiktoka, teraz to już rozumiem i po prostu się zamknę”

Dla mnie brzmi to jak podstępna zniewaga. Wiedzą, że większość widzów to Amerykanie i zdają sobie sprawę, że są niezadowoleni z serialu. Zamiast przyznać się do swoich błędów, to po prostu znowu uderzają w publiczność, choć bardziej subtelnie.