Premiera dodatku Texas do American Truck Simulator. Wyższa cena rozszerzenia

Dziś na rynku zadebiutowało rozszerzenie Texas do gry American Truck Simulator. Jego cena została podwyższona w porównaniu do poprzednich DLC tego typu.

Dziś – 16 listopada – na rynku zadebiutował dodatek Texas do gry American Truck Simulator. Rozszerzenie zostało udostępnione na platformie Steam; jest to dodatek samodzielny, co oznacza, iż do zabawy potrzebujemy podstawowej wersji produkcji. Zgodnie z tytułem, rozszerzenie wprowadza do gry nowy stan. Deweloperzy dołożyli wszelkich starań, aby wiernie oddać jego realia zarówno pod względem działających tam korporacji, jak i krajobrazów.

Podwyższona cena DLC Texas do ATS

dodatek jest dostępny do nabycia w cenie wynoszącej 69,99 złotych. Okazało się to zaskoczeniem dla graczy, co widać między innymi na forum Reddit. Sporo osób podeszło jednak do tematu wyrozumiale, podkreślając, iż mamy tutaj do czynienia z naprawdę sporym rozszerzeniem. Texas oferuje bowiem 29 miast, aż 20 tysięcy mil dróg stanowych oraz 200 przedsiębiorstw. Przed ujawnieniem oficjalnej ceny społeczność zakładała, iż rozszerzenie zadebiutuje w cenie 44,99 złotych – tyle trzeba wydać na poprzednie DLC tego typu.

Przypomnijmy na sam koniec, że American Truck Simulator zadebiutowało na rynku 2 lutego 2016 roku.