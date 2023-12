Oficjalna zapowiedź American Truck Simulator: Missouri. Kolejny dodatek do gry

Studio oficjalnie zapowiedziało nowy – już trzeci – dodatek do gry American Truck Simulator.

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników gry American Truck Simulator. Przedstawiciele studia SCS Software oficjalnie zapowiedzieli nowy – już w sumie trzeci – dodatek do wspomnianej produkcji, który otrzymał tytuł Missouri i przeniesie nas, jak sugeruje sama nazwa, do tegoż właśnie stanu w USA. Jak zwykle, otrzymaliśmy pierwsze informacje na temat rozszerzenia razem ze świeżym zwiastunem oraz kilkoma ujęciami.

American Truck Simulator: Missouri – oficjalna zapowiedź

Deweloperzy zaznaczają przede wszystkim, że Missouri to obszar bardzo różnorodny, który „kusi mieszanką historycznego znaczenia, naturalnego piękna oraz tętniącym życiem miejskich krajobrazów”; znajdziemy tam wiele popularnych lokacji, jak m.in. miasta St. Louis czy Kansas City. Zobaczymy też oczywiście Mississippi, a więc drugą co do długości rzekę w Stanach Zjednoczonych, rozciągającą się na ponad 2 tysiące mil i przepływającą przez 10 różnych stanów.