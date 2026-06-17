AMD potwierdza nową generację Ryzen Threadripper

Strona informacji technicznych AMD wymienia nazwę „TR6 Mustang Peak” i odnosi się do procesora Threadripper Pro z rodziny 1Ah Model A8h.

AMD nie wyszczególniło żadnych konkretnych modeli, liczby rdzeni, taktowań, rozmiarów pamięci podręcznej, współczynników TDP, chipsetów ani terminu premiery.

Wpis pojawił się w sekcji „AMD Ryzen Threadripper TR6 Desktop Processors”, jednak opis wspomina o „Threadripper Pro CPU”.

Według AMD procesor bazuje na rdzeniach Zen6 „2-nm” oraz obsługuje pamięć DDR5 i interfejs PCIe Gen 6.

Obecna seria Ryzen Threadripper 9000 wykorzystuje platformę TR5 z płytami głównymi TRX50 i WRX90, a oferta PRO 9000WX od AMD skaluje się do 96 rdzeni i 192 wątków, przy współczynniku TDP wynoszącym 350 W i do 128 linii PCIe 5.0.

TR6 byłoby pierwszą zmianą platformy od czasów serii Threadripper 7000. Największą dotychczas potwierdzoną zmianą jest jednak obsługa PCIe Gen 6, która podwaja przepustowość na linię w porównaniu do PCIe Gen 5.

AMD nie potwierdziło, czy Mustang Peak obejmie zarówno modele HEDT, jak i PRO. Sformułowania na stronie dokumentacji wskazują na procesor Threadripper Pro, ale tytuł strony wykorzystuje szerszą nazwę procesorów Ryzen Threadripper TR6.

Wychodzi na to, że dowiemy się dopiero, kiedy AMD udostępni publicznie pełną specyfikację procesora.