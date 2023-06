Amber Heard powraca na ekrany z nowym filmem i nie chodzi o Aquamana

Niemal równo rok temu zakończył się jeden z najgłośniejszych procesów gwiazd ostatniej dekady – sprawa Johnny Depp kontra Amber Heard – dobiegała końca, a teraz wydaje się, że obie strony zaczynają rozpędzać swoje kariery. Chociaż wiemy, że Heard powróci do swojej roli Mery w Aquaman and the Lost Kingdom, Deadline ujawniło, że gwiazda pojawi się następnie w thrillerze zatytułowanym In the Fire. Debiut tego ostatniego odbędzie się na 69. Festiwalu Filmowym w Taorminie, a Heard będzie towarzyszyć reżyserowi filmu Conorowi Allynowi w czasie pokazu filmu zaplanowanego na 24 czerwca.