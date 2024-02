Amazon Prime Video bez Dolby Vision i Atmos w subskrypcji z reklamami. Użytkownicy składają pozew zbiorowy

Oczywiście można to obejść, dopłacając miesięcznie 3 dolary. Niestety firma nie uznała za stosowne, żeby poinformować, że w „tańszym planie” abonenci zostaną pozbawieni dostępu do Dolby Vision i Atmos. Okazuje się, że podczas odtwarzania wideo na koncie z reklamami, nie pojawiają się informacje potwierdzające włączenie Dolby Vision i Atmos. Pojawiają się one, gdy ten sam materiał jest oglądany na koncie bez reklam.

Amazon oszukuje abonentów? Jest pozew zbiorowy

Oznacza to, że Amazon dodatkowo wymusza na klientach opłatę 3 dolarów miesięcznie, jeśli zechcą oni skorzystać z dobrodziejstw dźwięku wysokiej jakości. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Do sądu federalnego w Kalifornii już wpłynął pozew zbiorowy, w którym zarzuca się Amazonowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony konsumentów i nazywa zmianę warunków „zwodniczą” i „nieuczciwą”.