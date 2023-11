Amazon Prime Gaming rozpieszcza w listopadzie. Jeszcze jedna dodatkowa gra w ofercie

Dopiero co informowaliśmy, że w Amazon Prime Gaming czeka premierowy tytuł całkowicie za darmo dla posiadaczy abonamentu usługi, który nie został uwzględniony w oficjalnej rozpisce na listopad. Okazuje się, że nie była to jedyna i ostatnia niespodzianka do Amazona i subskrybenci mogą przypisać do swojego konta nie dwie, ale aż trzy kolejne produkcje.

Kolejna dodatkowa gra w Amazon Prime Gaming

Zgodnie z rozpiską w usłudze pojawiły się gry Star Wars: Knights of the Old Republic oraz Behind the Frame: The Finest Scenery, a dodatkowym prezentem jest Q.U.B.E: Director's Cut, czyli ostateczne wydanie popularnej gry logicznej od studia Toxic Games.