Amazon Prime Gaming z głośnymi hitami w listopadzie. Jedna z najlepszych gier RPG w ofercie

Listopadowa oferta Amazon Prime Gaming nie przebija tej październikowej, ale i tak jest bardzo dobrze. Użytkownicy usługi będą mogli liczyć na mocny zestaw gier w przyszłym miesiącu. Łącznie pobiorą dziewięć produkcji w ramach subskrypcji, a już na początku listopada będą mogli zagrać w głośny tytuł, jakim jest RAGE 2: Deluxe Edition. Drugim wielkim hitem, który nie można przegapić, jest Star Wars: Knights of the Old Republic, czyli docenione przez graczy RPG w uniwersum Gwiezdnych wojen od BioWare.

W ofercie znajdzie się również Centipede: Recharged, Evan’s Remains, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, czy Caverns of Mars: Recharged. Pełną listę wraz z datami pojawienia się gier w usłudze znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – lista gier na listopad 2023