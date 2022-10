Amazon Prime Gaming oficjalnie na listopad. Siedem gier w ofercie

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wycieku oferty Amazon Prime Gaming na listopad. Firma właśnie ogłosiła oficjalną listę gier, która pokrywa się z wcześniejszym wyciekiem. Subskrybenci otrzymają więc w ramach abonamentu takie produkcje, jak Fallout New Vegas Ultimate Edition, klasyczną przygódówkę Indiana Jones and The Last Crusade, a także Last Day of June i wiele więcej. Gry do odebrania dostępne będą od 1 listopada. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – oficjalna lista gier na listopad 2022