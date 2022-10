Wyciekła oferta Amazon Prime Gaming na listopad. Usługa świętuje ważną rocznicę

Jak co miesiąc do sieci wyciekła wstępna lista produkcji, które wkrótce pojawią się w ofercie Amazon Prime Gaming. Usługa w listopadzie przygotowała ciekawy zestaw składający się z siedmiu gier. Najważniejszą z nich jest Fallout New Vegas Ultimate Edition, które zostanie udostępnione subskrybentom z okazji świętowania 25-lecia serii. Z tego też powodu w Epic Games Store do najbliższego czwartku możecie odebrać za darmo Fallout 3: Edycja Gry Roku. Ponadto w ofercie znajdą się WRC 9 FIA World Rally Championship oraz przygodówki Facility 47 i Indiana Jones and The Last Crusade. Wszystkie podane na poniższej liście gry dostępne będą do pobrania od 1 listopada.

Amazon Prime Gaming na listopad 2022 – wyciek