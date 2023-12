Amazon i Tolkien Estate wygrały proces z pisarzem, który oskarżył Pierścienie Władzy o plagiat

W kwietniu ubiegłego roku Demetrious Polychron pozwał Amazon i Tolkien Estate o plagiat jego pomysłów w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Autor napisał własną serię The War of the Rings, która była inspirowana dziełami J.R.R. Tolkiena. Polychron domagał się 250 mln dolarów odszkodowania, ale w zamian otrzymał od Tolkien Trust pismo, że został pozwany w związku z naruszeniem praw autorskich do powieści Tolkiena. Sprawa właśnie znalazła swój finał w sądzie w Kalifornii, który orzekł na korzyść Amazona i Tolkien Estate.

Pisarz miał w planach napisanie siedmiu tomów swojej serii, która rozpoczęła się we wrześniu 2022 od książki zatytułowanej The Fellowship of the King. Kolejne, w tym zaplanowane The Two Trees, już nie powstaną, gdyż amerykański sąd okręgowy nałożył Polychrona zakaz uniemożliwiający pisarzowi kopiowanie, dystrybucję, sprzedaż, wykonywanie, wyświetlanie lub wykorzystywanie w inny sposób jego książek inspirowanych Władcą Pierścieni. Dodatkowo pisarz musi wycofać swoją książkę ze sprzedaży i zniszczyć wszystkie dostępne fizyczne kopie.