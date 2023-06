Pisarz oskarżający Pierścienie Władzy o plagiat pozwany przez Tolkien Estate

W kwietniu pisarz Demetrious Polychron pozwał Amazon i Tolkien Estate na kwotę 250 milionów dolarów za rzekomy plagiat jego książek w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Autor napisał cykl powieści „The War of the Rings” inspirowany twórczością Tolkiena, nie mając jednak aprobaty spadkobierców pisarza. Pomimo kontaktu z Tolkien Estate autor po wielu próbach uzyskania autoryzacji, postanowił samemu wydać swoje książki, nie wykorzystując bezpośrednio postaci, wydarzeń i lokacji znanych z Władcy Pierścieni. Ale w serialu od Amazona Polychron znalazł wiele elementów z własnych książek i postanowił walczyć o swoje prawa w sądzie. Jak informuje Bloomberg pisarz otrzymał pozew od Tolkien Trust, w którym stwierdzono, że doszło do „umyślnego i rażącego naruszenia” praw autorskich do Władcy Pierścieni.