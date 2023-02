Amazon Games zajmie się kolejnym wielkim MMO. Poznajcie Throne and Liberty

O działaniach Amazon Games słyszy się coraz więcej i częściej. Firma pracuje nad kilkoma ciekawymi projektami, w tym nad najnowszą odsłoną serii Tomb Raider. Teraz amerykański producent pochwalił się współpracą z południowokoreańską firmą NCsoft, która jest znana głównie za sprawą serii Lineage.

Throne and Liberty będzie duchowym spadkobiercą Lineage?

Throne and Liberty – tak nazywa się nowe MMO od NCsoft. Dzięki Amazon Games tytuł będzie dystrybuowany w Europie, obu Amerykach i Japonii. Dowiedzieliśmy się również, że gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X ze wsparciem dla międzyplatformowego cross-play.



Twórcy Throne and Liberty obiecują rozbudowane MMORPG, w którym niezwykle ważną rolę odgrywać będzie fabuła. Imponujące mają być również starcia PvP, w których udział wezmą ogromne armie graczy. Podczas zabawy nie zabraknie również raidów na pokaźnych rozmiarów bossów.



Niestety, ciągle nie poznaliśmy daty premiery Throne and Liberty. Twórcy poinformowali jednak, że obecnie trwają specjalne testy skierowane do graczy oraz branżowej prasy.

