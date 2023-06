Aliens: Dark Descent debiutuje na PC i konsolach. Gra zbiera niezłe recenzje

Produkcja studia Tindalos Interactive zalicza również całkiem niezły start na Steam. Aliens: Dark Descent może się obecnie pochwalić „bardzo pozytywnymi” opiniami na platformie Valve. Tytuł oceniło już bowiem ponad 150 użytkowników, a średnia ocen wynosi 89%. Większość graczy – podobnie jak recenzenci – chwalą przede wszystkim klimat, a także satysfakcjonującą rozgrywkę.

Na koniec przypomnijmy, że Aliens: Dark Descent debiutuje dzisiaj na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Tindalos Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Aliens: Dark Descent - recenzja. Bardzo pozytywne zaskoczenie.