Aliens: Dark Descent - recenzja. Bardzo pozytywne zaskoczenie

Zacznijmy może od tego, że Aliens: Dark Descent nie rzuca graczy na głęboką wodę. Wprowadzenie fabularne jest dość powolne, dopiero po dłuższej chwili poznajemy podstawowe założenia rozgrywki (nie otrzymujemy wówczas możliwości dowodzenia całą grupą marines - to dzieje się dopiero później), dzięki czemu zarówno jeśli chodzi o historię, jak i o gameplay, mamy czas “się wkręcić”. Tym, co być może jest dla wielu zaskoczeniem, to fakt, że Aliens: Dark Descent choć opisywany jest jako taktyczna gra akcji z elementami strategii w rzucie izometrycznym, zabawa nie opiera się tu wyłącznie na masowej eksterminacji napotkanych przeciwników. Gra kładzie ogromny nacisk na opowieść - oglądamy całkiem sporo przerywników filmowych i słuchamy dialogów.

Jako że Aliens: Dark Descent na Steamie kosztuje niespełna 140 złotych , można by podejrzewać, że studio Tindalos Interactive odpowiedzialne za stworzenie produkcji - kolokwialnie rzecz ujmując - nie dowiozło. Nic bardziej mylnego. Owszem, w kolejnych akapitach recenzji Aliens: Dark Descent przekonacie się, że grze daleko do ideału, niemniej potrafi ona zaskoczyć na wielu płaszczyznach . Jest nie tylko świetnie zaprojektowana pod względem rozmaitych mechanik rozgrywki, ale i fabularnie nie ma się czego wstydzić (choć opowieść bazuje na utartych schematach). Poza tym, a może przede wszystkim, warto napisać to tu i teraz - od Aliens: Dark Descent ciężko się oderwać .

Ukończenie kampanii fabularnej w Aliens: Dark Descent zajmuje blisko trzydzieści godzin. I mówimy tu jedynie o głównych celach, bo jeśli chcemy wymaksować poszczególne etapy, to musimy poświęcić jeszcze więcej czasu. A warto dokładnie eksplorować rozmaite miejscówki, by zlokalizować cenne przedmioty i ułatwić sobie starcie z wrogami lub też umiejętnie ominąć czy to ksenomorfy, czy też - tak, tak - innych nieprzyjaciół. Tym bardziej, że na standardowym poziomie trudności Aliens: Dark Descent potrafi niekiedy dać w kość, co sprawia, że trzeba powtarzać niekiedy nawet kilkukrotnie krótsze lub dłuższe fragmenty. To nie rasowa strategia, lecz bez opracowania stosownej taktyki się nie obejdzie. Nie wystarczy jedynie czekać, aż nasi podopieczni z automatu rozprawią się z hordą nadciągających potworów, bo jeśli spróbujemy, to czeka nas pewna śmierć. Tu trzeba czegoś więcej.

Śmierć postaci w Aliens: Dark Descent jest nieodwracalna

Tak, tak - Aliens: Dark Descent to nie przelewki. Jeśli którykolwiek z naszych marines polegnie na polu walki, to nie będziemy mogli więcej skorzystać z jego usług. Jeśli stracimy postać żółtodzioba na pierwszym poziomie doświadczenia, to nie ma dramatu, natomiast w przypadku zgonu doświadczonego i mocno rozwiniętego bohatera, sprawa ma się znacznie gorzej. O ile w pierwszej i drugiej misji nie wiemy jeszcze, co zrobić, jeśli jakimś cudem utracimy większą część załogi, o tyle potem gra wprowadza system umożliwiający nam szkolenie nowych członków w momencie, gdy reszta bierze udział w misji - są to zwykle osoby, które uratowaliśmy wcześniej podczas akcji.