Alan Wake Remastered trafia na Switcha. Pokazano zwiastun premierowy

Odnowiona wersja Alana Wake'a trafiła na pecety (poprzez Epic Games Store) i konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S 5 października 2021. Nieco ponad rok od premiery remaster docenianego horroru doczekał się też wydania na Nintendo Switch , o czym wiadomo już od dłuższego czasu. Gra jest od teraz dostępna na konsoli “czerwonych”. Jak to wszystko wygląda, możecie sprawdzić na premierowym zwiastunie , który publikujemy na samym dole.

Tytuł jest dostępny w sklepie Nintendo. I można go nabyć jedynie w cyfrze – zgodnie z informacjami od wydawcy nie planuje się wydania wersji pudełkowej.

Alan Wake – fabuła

W grze od Remedy Entertainment tytułowy pisarz Alan Wake wyrusza wraz z żoną na wakacje do niewielkiego miasteczka, by poszukać inspiracji do nowych powieści. W pewnym momencie żona gdzieś znika, a pisarz zaczyna dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widział – i w rezultacie traci kontakt z rzeczywistością. Oryginał trafił w 2010 na konsole Xbox 360 i zebrał szereg nagród i ogólne uznanie od graczy i krytyków.