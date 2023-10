Alan Wake 2 z prezentacją kolejnej postaci. To agentka Federalnego Biura Kontroli

Przed premierą gry Alan Wake 2 studio Remedy Entertainment przygotowało streszczenie swoich poprzednich produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości, które powinny zainteresować graczy czekających na wspomniany tytuł. Fiński zespół postanowił bowiem przedstawić użytkownikom jeszcze jedną postać, która pojawi się w kontynuacji przygód Alana Wake’a. Zainteresowani mają szansę zapoznać się z kilkoma informacjami na temat Kiran Estevez, czyli agentką Federalnego Biura Kontroli.

Remedy Entertainment przedstawia kolejną postać, która pojawi się w grze Alan Wake 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Kiran Estevez wcieli się Janina Gavankar – amerykańska aktorka, która na swoim koncie ma występy w m.in. takich grach jak God of War: Ragnarok, Forspoken, Star Wars Battlefront 2 czy też Horizon Zero Dawn. Remedy Entertainment informuje, że w trakcie akcji gry Alan Wake 2 siedziba Federalnego Biura Kontroli będzie zamknięta, przez co Estevez będzie mogła liczyć na minimalne wsparcie.