Remedy Entertainment obniżyło minimalne wymagania sprzętowe gry Alan Wake 2

Remedy Entertainment kontynuuje regularne udostępnianie aktualizacji do swojej gry Alan Wake 2. Tym razem, jak podaje serwis IGN, mamy do czynienia z nieco mniejszą łatką, która choć nie dodała nowej zawartości, to w zamian ulepszyła optymalizację produkcji i obniżyła minimalne wymagania sprzętowe na komputerach osobistych. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Alan Wake 2 z niewielkim patchem. Obniżono minimalne wymagania sprzętowe