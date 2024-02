Alan Wake 2 do wypróbowania za darmo na PlayStation 5. 2,5 godziny grania

Zaledwie dwa dni temu przedstawiciele studia Remedy Entertainment ujawnili świetne wyniki sprzedaży gry Alan Wake 2. Wówczas dowiedzieliśmy się, iż jest to najszybciej sprzedająca się produkcja od wspomnianego zespołu. Nic więc dziwnego, że deweloperzy korzystają z tej popularności, w dodatku w całkiem dobry sposób – dziś na oficjalnym profilu PlayStation na Twitterze/X poinformowano o darmowej wersji próbnej gry Alan Wake 2, która pozwala na granie przez 2 i pół godziny na konsoli PlayStation 5.

Darmowa wersja próbna Alana Wake’a 2 na PS5

Wiadomo, to tylko 2 i pół godziny, ale ostatecznie za darmo, więc warto spróbować. Kto wie, może komuś z Was gra spodoba się wystarczająco bardzo, że zdecydujecie się na zakup (jeśli, oczywiście, jeszcze tego nie zrobiliście)? Jest to definitywnie świetna okazja na to, aby dać szansę najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment.