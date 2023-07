Aktorzy oskarżają Netflix o marne płace i brak premii

Wygląda na to, że pieniądze z filmów i seriali streamera, wędrują przeważnie do kieszeni prezesów.

Być może pamiętacie serial więzienny Orange is the New Black, który przed laty był jedną z najbardziej udanych produkcji Netflixa. Później kolejno dołączały do niego kolejne widowiska, jak choćby Stranger Things, Wednesday, czy Dahmer, które zarobiły dla streamingowego giganta ogromne kwoty. Okazuje się, że występujący w nich aktorzy, nie zobaczyli ekstra pieniędzy. W wywiadzie dla The New Yorkera, niektórzy aktorzy mówią bez ogródek, że Netflix płacił im niewiarygodnie małe wynagrodzenie, często mniej niż 900 dolarów za odcinek.