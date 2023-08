Aktorski Herkules ma już pierwszą gwiazdę? Ten aktor może znów trenować herosa

Chociaż remake Małej Syrenki nie okazał się wielkim hitem, to Disney nie zamierza rezygnować z kolejnych aktorskich wersji swoich klasycznych animacji. Niedawno dowiedzieliśmy się o kolejnych dwóch tytułach, które są już w produkcji, a łącznie Studio Myszki Miki pracuje nad kilkunastoma takimi filmami. Jednym z nich jest Herkules, którego wyreżyseruje Guy Ritchie. Niestety wciąż nie znamy aktora, który wcieli się w głównego bohatera, ale teraz serwis The DisInsider poinformował, że przed rozpoczęciem strajku aktorów trwały rozmowy z jednym z aktorów, aby obsadzić go w roli trenera Herkulesa.

Danny DeVito ponownie wcieli się w Fila w Herkulesie?

Według informacji portalu Danny DeVito wyraził chęć powrotu do roli Fila w aktorskiej wersji Herkulesa. Aktora niedawno mogliśmy oglądać w innym filmie wytwórni, czyli Nawiedzonym domu. DeVito może więc kontynuować współpracę ze studiem przy kolejnym projekcie, powracając po wielu latach do roli satyra Filokteta.