Nie będzie aktorskiego remake’u Dzwonnika z Notre Dame. Disney za to nakręci dwa inne filmy

I do jednej z produkcji chcą zatrudnić gwiazdę Marvela.

Jeżeli czekacie na wybrane aktorskie remake’i animowanych filmów Disneya, to w przypadku jednej z produkcji mamy złe wieści. Okazuje się, że aktorski Dzwonnik z Notre Dame może nigdy nie powstać, chociaż wstępne prace do filmu już trwały. Prezes Disneya, Bob Iger, nie jest fanem tej produkcji i najwyraźniej podjął decyzję, aby nie ruszać dalej z projektem. W zamian studio pracuje nad dwoma innymi remake’ami: Zaplątanych oraz Księżniczki i żaby.

Zaplątani kolejnym aktorskim remake’iem animacji Disneya

Disney ma mieć już nawet wybraną gwiazdę do roli Roszpunki w Zaplątanych. Według scoopera Daniela RPK to właśnie Florence Pugh ma zostać nową księżniczką Disneya. Aktorkę dopiero co mogliśmy oglądać w Oppenheimerze, a wkrótce zobaczymy ją na dużym ekranie w Diunie 2. Pugh znana jest również z roli Yeleny Bolovej z Czarnej Wdowy od Marvela.