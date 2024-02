Aktor znany ze Star Wars Jedi: Ocalały zagrałby Cala Kestisa w filmie, ale „musi to mieć sens”

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, jakoby studio Respawn Entertainement miało pracować nad „długo oczekiwaną” grą w uniwersum Gwiezdnych Wojen. To jednak nie koniec interesujących wieści dla fanów serii. Cameron Monaghan, czyli odtwórca roli Cala Kestisa w grach Star Wars Jedi, zdradził bowiem, że chciałby zagrać w filmie lub serialu we wspomnianym uniwersum, jednak „musi to mieć sens”.

Odtwórca roli Cala Kestisa chciałby przenieść postać do filmów Star Wars, ale pod pewnym warunkiem

Jak przekazuje portal The Direct, Cameron Monaghan, czyli odtwórca roli Cala Kestisa w serii gier Star Wars Jedi, wziął niedawno udział w panelu dyskusyjnym na FanExpo Vancouver 2024. W trakcie rozmowy poruszony został temat przeniesienia postaci Cala do filmów lub seriali. Monaghan został zapytany o to, co sądzi o takim pomyśle i czy chciałby wziąć udział w tego rodzaju projekcie.