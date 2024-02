Aktor z Oppenheimera chciał zagrać w Fantastycznej Czwórce. Nadal marzy o występie u Marvela

Moim wielkim, bezwstydnie tchórzliwym celem było, w jakiś sposób, zostać częścią MCU. Spotkałem się z Mattem Shakmanem, aby omówić postać Bena Grimma. Poznałem go dzięki wpisowi na Twitterze lub Instagramie, który usunąłem dwie godziny po opublikowaniu. Byłem tym zawstydzony. W moim poście napisałem: „Chcę tylko wziąć udział w rozmowie”. Było to zdjęcie The Thinga i Matt w jakiś sposób to zobaczył. Spotkałem się z nim i omówiliśmy tę kwestię. I nigdy wcześniej nie byłem tak odważny na spotkaniu, po prostu błagałem o tę rolę, sprzedając siebie, wyobrażenie o tym, jak bardzo byłem w to zaangażowany i pełen pasji. Ale oczywiście roli nie dostałem.